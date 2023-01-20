Лютий-березень будуть найважчими: астрологиня про те, що чекати найближчим часом на фронті
Українська тарологиня та астропсихологиня Ірина Звягіна, яка раніше спрогнозувала майбутнє герасимова, попередила про досить непростий період, який чекає на наш народ найближчим часом.
«Усі планети з 23 січня будуть у директних фазах (прямому русі). Точно так було на початок вторгнення 24 лютого 2022 року. Це означає прорив у ситуаціях, які гальмувалися зовнішніми обставинами та нестачею коштів в осінньо-зимові місяці. 19 січня став директним Меркурій. І це збігається з початком річного циклу Сонця з Плутоном. Якщо накласти поточні транзити на карту росії, то очевидно, що найближчим часом з того боку почнеться наступ. Практично всі планети карти росії активізовані. Ще з літа було зрозуміло, що в України був термін до середини січня, щоб підготуватися і розробити свій план протидії.
Складно сказати, що означає Меркурій на Урані і в квадраті до Марса. Чи буде це раптовий і непередбачуваний марш-кидок російських військ або ж, навпаки, українських. Уран позначений ще й в актуальному своєму русі — він розгортається в директну фазу на опозиції Венери і Плутона в гороскопі росії. У природі Урана немає можливості завчасного планування. Зазвичай військовий геній за цією планетою проявляється в самому перебігу і на піку ситуації. Звісно, нічого цього я б не казала, не озираючись на гороскоп Залужного, в якому є необхідний потенціал".
Мирному населенню, додає Ірина Звягіна, потрібно налаштуватися на погіршення становища і з безпосередньою небезпекою, і з енергоносіями.
«Тримати зібраними речі на випадок швидкого від'їзду, зробити запас ліків. І не відкладати лікувальні заходи, поки є можливість. Скажімо, лікування зубів… Порядок і готовність — насамперед. Лютий-березень будуть найважчими. Якщо з квітня Україна перехопить ініціативу, то ми виграємо цю війну».
Нагадаємо, що раніше пані Ірина Звягіна спрогнозувала майбутнє пригожина — він зазнає краху.155
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