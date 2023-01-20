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Гороскоп

Лютий-березень будуть найважчими: астрологиня про те, що чекати найближчим часом на фронті

21:45 21 січня 2023
таро

Українська тарологиня та астропсихологиня Ірина Звягіна, яка раніше спрогнозувала майбутнє герасимова, попередила про досить непростий період, який чекає на наш народ найближчим часом.

«Усі планети з 23 січня будуть у директних фазах (прямому русі). Точно так було на початок вторгнення 24 лютого 2022 року. Це означає прорив у ситуаціях, які гальмувалися зовнішніми обставинами та нестачею коштів в осінньо-зимові місяці. 19 січня став директним Меркурій. І це збігається з початком річного циклу Сонця з Плутоном. Якщо накласти поточні транзити на карту росії, то очевидно, що найближчим часом з того боку почнеться наступ. Практично всі планети карти росії активізовані. Ще з літа було зрозуміло, що в України був термін до середини січня, щоб підготуватися і розробити свій план протидії.

Складно сказати, що означає Меркурій на Урані і в квадраті до Марса. Чи буде це раптовий і непередбачуваний марш-кидок російських військ або ж, навпаки, українських. Уран позначений ще й в актуальному своєму русі — він розгортається в директну фазу на опозиції Венери і Плутона в гороскопі росії. У природі Урана немає можливості завчасного планування. Зазвичай військовий геній за цією планетою проявляється в самому перебігу і на піку ситуації. Звісно, нічого цього я б не казала, не озираючись на гороскоп Залужного, в якому є необхідний потенціал".

Мирному населенню, додає Ірина Звягіна, потрібно налаштуватися на погіршення становища і з безпосередньою небезпекою, і з енергоносіями.

«Тримати зібраними речі на випадок швидкого від'їзду, зробити запас ліків. І не відкладати лікувальні заходи, поки є можливість. Скажімо, лікування зубів… Порядок і готовність — насамперед. Лютий-березень будуть найважчими. Якщо з квітня Україна перехопить ініціативу, то ми виграємо цю війну».

Нагадаємо, що раніше пані Ірина Звягіна спрогнозувала майбутнє пригожина — він зазнає краху.

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