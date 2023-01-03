Зазнає краху: астролог спрогнозувала майбутнє пригожина

Засновник «Вагнера» Євген Пригожин в новорічну ніч відзначився тим, що відвідав морг із трупами вагнерівців та констатував, що контракт їхній закінчився, і привітав вагнерівців-санітарів зі святом. Колишній кримінальник відсидів за розбій і крадіжки. Зараз займається створенням ультраправої монархічної партії, перебираючи під себе 20% безбашенного електорату. Українська тарологиня та астропсихологиня Ірина Звягіна зробила прогноз щодо особи Пригожина, яким поділилась на своїй сторінці у соцмережі.

«Не знаю, як це виходить, але я передчувала, що виявлю в динаміці гороскопа Пригожина квадрат Сонця з Нептуном. Не в самому гороскопі, а саме в динаміці. Тому що саме те, як складаються прогресії або повільні транзити на теперішній момент і відображає роль особистості „в історії“. Яка історія, така й роль. До речі, я давно чекаю квадрата Нептуна до Марса путіна. Астрологи стільки разів пророкували його смерть, а він ще й війну розв'язав. І хоча в мене теж майже немає сумнівів, що онко тут давно має місце після тривалого транзиту Плутона з квадратами до його планет у Терезах, але кремлівський карлик потужно сидить на підсисінні у свого егрегора. А це справа крутіша за медицину буде. Але ось довгий квадрат Нептуна до його Марса має його знеструмити. І почне він діяти з 2023-го. Немає нічого сильнішого за системний вплив Нептуна».

І у Пригожина, додає Ірина Звягіна, таки є очікуваний нею квадрат Сонця до Нептуна.

«Багато разів я повторюю — Нептун це те, чого робити не можна. Нептун це те, що в кінці виявиться зовсім іншим, ніж очікувалося спочатку. І є ще транзит Плутона по його натальному Сатурну. Так, такий самий буде переживати Україна з 2023-го. В індивідуальному гороскопі цей вплив дає злам структури життя, порушення рівноваги, стрижня особистості. Юпітер теж потрапляє під транзит Плутона, але через рік. На те, що в трансформацію ввійшла система цінностей, вказує тау-квадрат Меркурія з Венерою і Сатурном. Аспекти частково точні зараз, частково уточняться в найближчі кілька років. Це важливо, щоб зрозуміти потенціал Сатурна. У натальній карті він у квадраті з Венерою. Транзит Плутона завжди несе обтяження, ця планета не працює м'яко і щедро. Але якщо транзит потрапляє на один із кутів тау-квадрата прогресивного гороскопа, значить, настають важкі часи. Для власника гороскопа — насамперед, для тих, хто підуть під його ідеологію, — у другу. Або навпаки.

І «родзинка» на торті — Сонце зараз перебуває в 10-му руйнівному градусі знака Лева. Мені можуть заперечити, що є ще Кути гороскопа, і вони могли б внести щось додаткове, адже злетів же Пригожин вгору, став поводирем для частини електорату. Але ні. Сонячні прогресії мають ту саму силу, що й Кути, а коли йдеться про мету і сенс життя — вони першорядні. Плюс уся інша динаміка, яка підтверджує задану Сонцем тенденцію".

Нагадаємо, астрологиня Ірина Звягіна вважає, що почнуться особливі зміни в самій росії, що будуть пов’язані з темою влади і цілей.

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