«Мало шансів вижити»: астрологиня спрогнозувала майбутнє герасимова

У своїх прогнозах українська астрологиня та таролог Ірина Звягіна вказувала, що для ЗСУ найкращий час для активних дій — до середини січня. Далі транзитний Юпітер підходить до Марса гороскопу росії, завершуючи петлю ретроградності. І поєднання цих планет посилює позиції російської армії. Коли у серпні 2022-го Юпітер розвернувся у ретроградну фазу на Марсі росії, це створило перелом у ході війни на користь ЗСУ. І це й був період фори — із серпня по січень. Але друга половина зими, за прогнозами, буде тяжкою.

«Тепер на черзі герасимов. У повільних прогресіях Сонце знаходиться у зоні Сатурна та у Скорпіоні. По Сонцю найкраще дивитися амбітні плани та можливість у них досягти успіху. І тут можна застосувати комбінований метод — транзити найвищих планет до прогресивної карти. Це найбілаш показовий зріз інформації у поступовій динаміці, якщо такі транзити мають місце. І 2023 року Уран робить опозицію до групи — Сонця та Сатурна у гороскопі герасимова. Уран у такій композиції — це свого роду „міна“, що підриває реальність (йшов ішов — і знайшов!). Планувалося одне — вийшло інше. Скажу, що на герасимова чекають три дуже складні роки. Чи зможе він їх взагалі пережити? Є ще кілька цікавих акцентів. Уран та Хірон у гороскопі герасимова знаходяться в 1-х градусах знаків Лева та Водолія. Саме на цю вісь зайде транзитний Плутон наприкінці березня 2023 року. Комбінація Урана та Плутона має вкрай деструктивний, вибуховий потенціал, — пише Ірина Звягіна на своїй сторінці у фейсбуці. — Сатурн, своєю чергою, у лютому стане в опозицію до Плутоната Юпітера. У гороскопі герасимова знову вкрай деструктивний вплив. Він знову повертає нас до небезпеки застосування ядерної зброї в одному з варіантів розвитку війни. Щодо комбінації Сатурна — Плутона — Урана, не можна сказати, що це однозначно ядерна динаміка, але ризики дуже високі».

За словами астрологині, герасимову нічого хорошого за таким розкладом не світить.

«Тут руйнівний потенціал такий, що людина у віці має мало шансів пережити одночасний вплив саме таких „злих“ факторів у своєму гороскопі. Задіяні фіксовані знаки, і певний руйнівний потенціал нагромаджено. І станеться не те, чого герасимов побоюється особисто для себе, і не тільки для себе, оскільки він екстеріоризує більш глобальну тенденцію. Ситуації та його розвиток залежать від людей, які у них позначені головними ролями, і ці люди мають свої гороскопи. Все пов'язане з усім. І питання одне: куди спрямований вектор цього згустку деструктивних сил, що виходять від герасимова — зовні чи всередину. І що означає ця фігура для процесів усередині самої росії? Хірон варто виділити окремо. Астрологи чекають, що позначиться на інгресії Плутона у Водолій. Хірон у гороскопі Герасимова грає проти нього самого. Напрошується метафора із бумерангом. Можна зробити висновок, що фігура це небезпечна, деструктивна… Але, повторюся, тут головне — вектор, куди це все спрацює».

Раніше Ірина Звягіна спрогнозувала майбутнє пригожина.

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