Чемпіона світу з футболу Дані Алвеса відправили до в'язниці за звинуваченням у зґвалтуванні

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Бразилії, олімпійський чемпіон Токіо-2020 Дані Алвес, який потрапив до секс-скандалу, був заарештований у Барселоні після того, як дав свідчення в поліцейській дільниці, повідомляє mundodeportivo.com. До рішення суду 39-річний ексгравець «Барселони» перебуватиме у в'язниці без права внесення застави.

Постраждала стверджує, що зазнала домагань з боку футболіста у нічному клубі Sutton у столиці Каталонії 30 грудня. Вона звернулася в поліцію і повідомила, що Алвес нахабно облапав її, засунувши руку під спідню білизну, а потім ударив і зґвалтував у туалетній кімнаті.

Сам Дані Алвес, одружений з іспанською моделлю Джоані Санс, зрозуміло, все заперечує. «Я був там, де було більше людей, і мені було весело, — заявив бразилець. — І люди, які мене знають, знають, що я люблю танцювати. Я танцював і насолоджувався собою, не вторгаючись у чужий простір. Я не знаю, хто ця дама. Як я міг зробити таке з жінкою?»

«Я знаю, хто мій чоловік, я знаю, як я з ним познайомилася, я знаю, наскільки він поважний, тому що навіть коли він знайомився зі мною, він не виявляв до мене неповаги, — сказала Джоана Санс у програмі Yahora Sonsoles. — Я багато разів бачила, як до столика підходять зухвалі жінки, щоб спокусити мого чоловіка. Якщо вони роблять це у моїй присутності, я не хочу уявляти, що коїться, коли мене там немає».

Дані Алвес із дружиною

Нагадаємо, що за свою яскраву кар'єру колишній футболіст «Севільї», «Барселони», «Ювентуса», «ПСЖ» та «Сан-Паулу» Дані Алвес завоював 46 (!) титулів (у Ліонеля Мессі — 42 трофеї). У футболці збірної Бразилії захисник провів 126 поєдинків та забив 8 м'ячів.

Після виходу минулого року з «Барси» легендарний футболіст підписав контракт з мексиканським «Пумасом», де отримує 2,4 млн євро на рік. Якщо судовий розгляд затягнеться (бразильцю в гіршому випадку може загрожувати від 6 до 12 років ув'язнення), клуб напевно розірве контракт з 39-річною зіркою. Таке собі завершення блискучої футбольної кар'єри, погодьтеся.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дані Алвес провалив зі збірною Бразилії ЧС-2022.

Фото Instagram

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram