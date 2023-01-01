Засунув руку під спідню білизну: найтитулованіший футболіст світу потрапив у секс-скандал

Найтитулованіший футболіст в історії футболу, олімпійський чемпіон Токіо-2020 Дані Алвес, який провалив зі збірною Бразилії ЧС-2022, опинився в центрі секс-скандалу під час відпочинку в Барселоні, повідомляє ABC.

Жінка стверджує, що зазнала домагань з боку 39-річного футболіста в нічному клубі Sutton у столиці Каталонії 30 грудня. Вона звернулася до поліції і повідомила, що Алвес нахабно облапав її, засунувши руку під спідню білизну. Поліція веде розслідування.

В оточенні Алвеса, котрий виступає після виходу з «Барселони» за мексиканський «Пумас», заперечують звинувачення. За їхніми словами, бразилець, який одружений з іспанською моделлю Джоаною Санс, перебував у нічному клубі зовсім недовго, і за цей час нічого не сталося.

Зазначимо, що за свою яскраву кар'єру колишній футболіст «Севільї», «Барселони», «Ювентуса», «ПСЖ» та «Сан-Паулу» Дані Алвес завоював 46 (!) титулів (у Ліонеля Мессі — 42 трофеї). У футболці збірної Бразилії захисник провів 126 поєдинків та забив 8 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найтитулованіший футболіст світу Дані Алвес знайшов незвичайний підробіток під час відпустки.

Фото cbf.com.br

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