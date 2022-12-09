Хорватія на 117-й хвилині врятувала гру з Бразилією та виграла другу поспіль серію пенальті: відеоогляд матчу ЧС-2022

У п'ятницю, 9 грудня, у Катарі стартувала програма чвертьфінальних матчів чемпіонату світу з футболу. Першими учасника ½ фіналу визначали п'ятиразові чемпіони світу бразильці, які на попередній стадії не залишили каменю на камені від Південної Кореї (4:1), та чинні віцечемпіони світу хорвати, які в першому раунді плей-оф обіграли Японію в серії пенальті (основний час — 1:1).

ЧС-2022. ¼ фіналу

Хорватія — Бразилія — 1:1

Голи: Петкович (117) — Неймар (105+1).

Серія пенальті — 4:2

Раніше команди зустрічалися між собою на світових першостях двічі, і в обох випадках сильнішою була Бразилія — у 2006-му південноамериканці здобули мінімальну перемогу (1:0), а в 2014-му вже виграли впевненіше (3:1).

Фаворитами пентакампеони були і цього разу. І перевага підопічних Тіте не викликала сумнівів по ходу гри — щоправда, дива у рамці творив голкіпер «клітчастих» Лівакович, який не дозволив іменитим опонентам забити собі в основний час.

Але в екстратаймах бразильці все ж таки добилися свого, коли на останній хвилині перед невеликою перервою черговий м'яч за збірну забив Неймар, реалізувавши вихід віч-на-віч, та зрівнявся за кількістю голів за національну команду із самим Пеле.

Ось тільки хорвати почуваються у додатковий час, як риба у воді. Достатньо сказати, що вісім із дев'яти останніх матчів плей-оф на великих турнірах (чемпіонатах світу та Європи) «клітчасті» переводили в овертайм. І на 117-й хвилині Петкович ударом із меж штрафного майданчика вирівняв шанси команд на перемогу.

А в серії 11-метрових, як і в поєдинку 1/8 фіналу, на перший план вийшов Лівакович. Якщо у матчі з представниками Азії голкіпер тричі не дозволив суперникам забити післяматчеві пенальті, то цього разу у бразильців «дали маху» Родріго та Маркіньйос — у підсумку «клітчасті» продовжують свою ходу на мундіалі, аби підтвердити тенденцію, що якщо вони виходять до плей-оф чемпіонату світу, то обов'язково виграють медалі, як це було в 1998-му та 2018-му.

Путівку до фіналу, другого у своїй історії, підопічні Златко Даліча виборюватимуть 13 грудня у Лусаїлі в поєдинку з переможцем пари Нідерланди — Аргентина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що спілкування зірки збірної Бразилії зі ЗМІ на ЧС-2022 перервав кіт, а пресаташе просто викинув тварину.

Фото fifa.com

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