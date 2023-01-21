ПВК «Вагнера» заробила у 2022 році не менше 1 млрд доларів — розвідка США

Російська приватна військова компанія ПВК «Вагнера» у 2022 році заробила щонайменше 1 мільярд доларів. І це лише на видобутку золота у Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Така інформація міститься у секретному звіті, який отримала адміністрація президента США Джо Байдена. Про зміст документа 19 січня повідомило американське видання Politico.

ПВК «Вагнера» закріпилася до ЦАР у 2018 році. Тоді компанія, яку створив та повністю контролює Євген Пригожин, уклала кілька контрактів. Згідно з цими договорами вона зобов'язалася забезпечити безпеку видобутку корисних копалин у країні. Як оплату своїх послуг Пригожин отримав право на розробку золотої копальні Ндассима. Вона розташована у центрі країни неподалік міста Бамбарі.

Як зазначено у звіті, за чотири роки «вагнерівці» перетворили цю кустарну копальню на величезний комплекс із видобутку золота. Сьогодні він складається із восьми виробничих зон. Глибина гірських розробок є різною. Найбільша з них досягає 60 метрів. Компанія Пригожина зміцнила шахту, збудувала мости через річку, встановила зенітні знаряддя та кулемети у ключових місцях, щоб захистити підприємство.

Розширення копальні супроводжувалося залякуванням місцевих жителів. Російські найманці вбивали повстанців і стратили тих, хто не хотів добровільно залишати своє житло навколо Ндассіми. Влада ЦАР закривала на це очі, бо боїться повстанців і багато в чому покладається на ПВК «Вагнера».

«Ці дії, які вони роблять, вказують на довгострокові плани щодо шахти. Той факт, що вони розширюють видобуток корисних копалин, що вони розробляють ці довгострокові плани, дійсно вказує на те, наскільки вони інтегровані з місцевими збройними силами та на рівень залежності від них уряду ЦАР», — заявила Politico Катріна Доксі, молодший науковий співробітник проєкту транснаціональних загроз Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Федеральному окрузі Колумбія.

Щоб мати можливість більш-менш законно займатися здобиччю та продажем золота, Пригожин зареєстрував приватну компанію на Мадагаскарі. Від її імені й укладаються всі угоди із золотом, яке ПВК «Вагнера» видобуває у ЦАР.

У Вашингтоні вважають, що африканські доходи Пригожин направить у 2023 році на закупівлю зброї та залучення нових найманців. Крім того, частину цих грошей він може передати до Кремля для фінансування війни в Україні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про втрати ПВК «Вагнера» на Донбасі.

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