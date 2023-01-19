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Світ

Не віддавали трупи «вагнерівців»: пригожин виявив українських «шпигунів-диверсантів» у луганському моргу

18:25 19 січня 2023
Євген Пригожин

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, який формує бригади для рішучих дій усередині Росії, звинуватив працівників луганського моргу у симпатіях до ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Пригожина.

«У якийсь момент у Луганському морзі скупчилась досить велика кількість тіл наших загиблих товаришів, бійців ПВК „Вагнер“. На території Луганської та Донецької областей є люди, які так чи інакше симпатизують ЗСУ, а деякі з них прямо працюють на українську владу та українську розвідку. Такі шпигуни-диверсанти були і у Луганському моргу. Наразі ситуація під контролем. До наших загиблих братів повернуто шанобливе ставлення. Ті, що надходять, бійців оформляються в строк і відправляються на Батьківщину для поховання з усіма військовими почестями» , — йдеться в повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», за минулу добу ЗСУ «утилізували» 760 окупантів. Також стало відомо, що про знищення на Донбасі керівництва вагнерівців .

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