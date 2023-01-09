пригожин уособлює найтемнішу сторону росії: німецькі ЗМІ

Російське найманське формування «Вагнер» відіграє важливу роль у війні в Україні. Її керівник може стати навіть небезпечним для володимира путіна. Останній дозволяє йому робити все, що йому заманеться, так, ніби його парамілітарна організація, своєрідна тіньова армія, до складу якої входить чимало засуджених злочинців, вже давно одноосібно тримає скіпетр у руках. У минулому путін навіть стверджував, що російська держава не має жодних зв'язків з групою «Вагнера». Але ж путін і пригожин давно знайомі, про це повідомляє німецьке видання t-online.

«Коли колишній офіцер КДБ путін ще працював у міській адміністрації Санкт-Петербурга, він, як кажуть, часто відвідував ресторан пригожина. За це бізнесмен, який також відсидів за розбій і розбагатів у хаотичні роки після розпаду Радянського Союзу, отримав прізвисько «кухар путіна».Очільник бізнес-імперії «Конкорд» не в останню чергу відомий своєю фабрикою інтернет-тролів, що спеціалізується на дезінформації.

Тривалий час пригожин уникав уваги громадськості — особливо коли його група найманців активізувалася на Донбасі у 2014 році. Але чим довше триває російське вторгнення в Україну, яке почалося в лютому, тим агресивніше поводиться російський «воєначальник», якого Київ переслідує як військового злочинця.

пригожин, який часто подорожував на гелікоптері, входив і виходив з російських тюремних таборів, щоб заманити засуджених на війну — обіцяючи, що вони будуть звільнені від решти покарання по закінченню терміну служби. пригожин міг діяти на власний розсуд і без законних підстав. Кремль дивився на це крізь пальці. За оцінками США, наразі в Україні перебуває близько 50 000 найманців «Вагнера», у т.ч. 40 000 полонених".

Російська судова система також давно побоюється впливу недоторканної довіреної особи путіна, інформує німецьке видання.

«Приватна армія пригожина вже давно діє як паралельна силова структура в росії. Однак одне здається безсумнівним: умови, в яких перебуває приватна армія пригожина, не можуть бути причиною того, що у нього служать десятки тисяч людей.

Згідно з міжнародним правом війни, найманці не вважаються комбатантами, а отже не мають права на захисний статус військовополонених — на відміну, наприклад, від іноземних добровольців, які служать в українській армії як регулярні військовослужбовці. Російські правозахисники говорять про примусові вербування у в'язницях та повідомляють про «вагнерівські» внутрішні розправи над дезертирами.

«Вагнер» — це організоване злочинне угруповання, санкціоноване російським урядом. Люди Вагнера підозрюються у вбивствах, зґвалтуваннях і тортурах людей — в тому числі в передмісті Києва. В Африці експерти пов'язують пригожина з золотими і алмазними копальнями. І припускають, що пригожин і надалі відіграватиме вирішальну роль на полях битв в Україні, з огляду на виснаження путінської армії".

Інститут вивчення війни США (ISW) також неодноразово висловлював занепокоєння щодо пригожина та його ймовірного прагнення до політичної кар'єри. Нещодавно аналітичний центр розцінив інтерв'ю пригожина російському державному телеканалу RT як спробу завоювати авторитет і вплив у суспільстві за допомогою лаконічних слів і популістських поглядів. Наприклад, ватажок «Вагнера» запропонував відібрати все у російських мільярдерів, щоб змусити їх взяти участь у війні. Посилаючись на сотні тисяч прозахідних і ліберально налаштованих росіян, які втекли за кордон напередодні путінської мобілізації, пригожин зажадав відправити їх на війну разом у каральному батальйоні. «Не сумнівайтеся, що всі вони загинули б як герої».

Експерти вбачають у зростанні впливу пригожина не в останню чергу ознаку втрати контролю з боку путіна, якого як головнокомандувача російських збройних сил зрештою також звинувачують у багатьох поразках у війні в Україні. Але чи дійсно пригожин може стати можливим наступником путіна і новою сильною людиною в Москві?

Політолог Аббас Галлямов зазначає, що «кухар путіна» перебуває на висоті, в той час, як політична еліта Москви, включно з путіним, втратила рейтинги довіри. Зараз, за його словами, виглядає так, що режим тримається в основному завдяки пригожину.

Також через його активну медійну діяльність могло скластися враження, що пригожин може зайняти місце путіна — трохи більше ніж через рік в росії відбудуться президентські вибори. Галлямов, однак, не бачить жодних шансів для пригожина. Страх перед всесильним «воєначальником» на чолі режиму скріплює російські еліти. Галлямов переконаний, що Кремль та олігархи знають, як не допустити президента пригожина.

Нагадаємо, що відомий соціолог Ігор Ейдман висловився про подальшу долю пригожинських зеків: попереду буде «різанина».

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