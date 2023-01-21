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Спорт

Футболіста з росії ліквідовано на війні в Україні

14:53 21 січня 2023
Костянтин Берлюз

Ще один окупант знайшов свою смерть на українській землі. Футболіст клубу «Рубін» з Брянської області Костянтин Берлюз був ліквідований ЗСУ і буде похований у рідному містечку Злинка наступного тижня, повідомляє bragazeta.ru.

Подробиці загибелі спортсмена не повідомляють. Відомо лише, що 36-річний Берлюз був мобілізований до армії рф і провоював зовсім недовго.

За інформацією російських ЗМІ, захисник Берлюз у складі «Рубіна» виступав у Кубку області з футболу, чемпіонаті росії в 3-му дивізіоні, а також у місцевому турнірі Кубок Навроцького.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, наприкінці 2022 року на українській землі загинув ще один брянський футболіст-окупант — 32-річний Руслан Єрмошко, у котрого залишилися дружина та маленька дочка.

Руслан Єрмошко

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіона росії з хокею вбили на війні в Україні.

Фото ФК «Рубін»

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