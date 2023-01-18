Віцечемпіон росії з хокею став «хорошим руським» на війні в Україні

Колишній хокеїст російських клубів «Мечел» (Челябінськ), «Челмет» та «Славутич» (Смоленськ) Олександр Подставкін загинув на війні в Україні.

Про те, що 30-річний ексспортсмен став «хорошим руським» ще 28 грудня, розповіла його мати.

«23 жовтня Сашко отримав повістку, я його трохи вмовляла не ходити, — наводить слова Людмили Підставкіної сайт 74.ru. — Але він мені різко відповів: «Ховатися я не буду». Він у нас завжди був відважний, капітан команди. До грудня він перебував на полігоні «Азов» у Чебаркулі, 8 грудня вони полетіли до Ростова, а звідти вже їх відправили до України. Сашу чомусь взагалі приписали до Західного військового округу, тож ми його довго шукали. Взагалі багато незрозумілого, аби як… Він мав багато нагород, стільки хлопців було на прощанні. Я пишаюся своїм сином. Останні слова його: «Мамо, у тебе все буде добре, я тебе люблю найбільше».

Додамо, що за свою дорослу кар'єру Подставкін не виграв особливих нагород, ставши срібним призером молодіжної хокейної ліги в дивізіоні Б. У хокеїста, який змінив ключку на автомат та вирушив вбивати українців, але сам став «вантажем 200», залишилися дружина та двоє доньок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренера олімпійського чемпіона з росії важко поранили на фронті.

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