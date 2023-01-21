Вище ніж +20 на Водохреще: січень здивував температурними рекордами, але похолодання вже почалося

Січень 2023 року на території України видався щедрим на погодні сюрпризи. Завдяки двом епізодам аномального тепла майже на всіх метеостанціях за винятком південно-східної частини, були встановлені нові температурні рекорди. Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

«Тропічне повітря африканського походження на фоні відсутності снігового покриву і малохмарного неба, а також сприятливі синоптичні умови привели до такої масштабної температурної аномалії на великих територіях. Оновився також національний рекорд України для січня — у Джанкої (Крим) на Водохреще повітря прогрілося до +21,1 °C! Окрім цього, січень 2023 року може претендувати на статус найбільш безсніжного в історії. Наразі сніговий покрив зберігається лише у високогірній частині Карпат. Подібні аномалії, особливо у таких масштабах, можуть бути результатом зміни клімату, на фоні чого у наступні роки взимку епізодичні хвилі тепла стануть більш інтенсивними і тривалими», — написав він.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського вчора у Києві вперше за 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до +10,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1952 року на 4,1°С.

У неділю повітря в Україні буде ставати поступово холоднішим. Також можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Про це пише відома синоптикиня Наталка Діденко.

«А температура повітря становитиме у більшості областей помірні, вже ближчі до сезону 0+4 градуси, на крайньому заході до +6, у Чернівецькій області до +9 градусів, у південній частині +7+12 градусів. У Києві 22-го січня, на День Соборності, опади малоймовірні. Вночі підморозить, 0−2 морозу, вдень +2+4 градуси. Надалі по тижню погода обіцяє бути свіжою, серйозних опадів не передбачається», — прогнозує вона.

Як писали «ФАКТИ», за даними Укргідрометцентру абсолютний мінімум температури у січні очікується на рівні 23−37 градусів морозу. В окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах — 38−39,9 градуса морозу, Черкаської та Луганської областей — 40−41,9 градуса, на узбережжі Криму місцями — 13−22 градусів морозу. Абсолютний максимум температури прогнозується у січні на рівні 10−18 градусів тепла, у Криму — до 21 градусів тепла, у Чернігівській, Сумській областях та на високогір'ї Карпат місцями — 8−9 градусів тепла.

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