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Погода

Вище ніж +20 на Водохреще: січень здивував температурними рекордами, але похолодання вже почалося

18:57 21 січня 2023
Прогноз погоди

Січень 2023 року на території України видався щедрим на погодні сюрпризи. Завдяки двом епізодам аномального тепла майже на всіх метеостанціях за винятком південно-східної частини, були встановлені нові температурні рекорди. Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

«Тропічне повітря африканського походження на фоні відсутності снігового покриву і малохмарного неба, а також сприятливі синоптичні умови привели до такої масштабної температурної аномалії на великих територіях. Оновився також національний рекорд України для січня — у Джанкої (Крим) на Водохреще повітря прогрілося до +21,1 °C! Окрім цього, січень 2023 року може претендувати на статус найбільш безсніжного в історії. Наразі сніговий покрив зберігається лише у високогірній частині Карпат. Подібні аномалії, особливо у таких масштабах, можуть бути результатом зміни клімату, на фоні чого у наступні роки взимку епізодичні хвилі тепла стануть більш інтенсивними і тривалими», — написав він.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського вчора у Києві вперше за 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до +10,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1952 року на 4,1°С.

У неділю повітря в Україні буде ставати поступово холоднішим. Також можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Про це пише відома синоптикиня Наталка Діденко.

«А температура повітря становитиме у більшості областей помірні, вже ближчі до сезону 0+4 градуси, на крайньому заході до +6, у Чернівецькій області до +9 градусів, у південній частині +7+12 градусів. У Києві 22-го січня, на День Соборності, опади малоймовірні. Вночі підморозить, 0−2 морозу, вдень +2+4 градуси. Надалі по тижню погода обіцяє бути свіжою, серйозних опадів не передбачається», — прогнозує вона.

Як писали «ФАКТИ», за даними Укргідрометцентру абсолютний мінімум температури у січні очікується на рівні 23−37 градусів морозу. В окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах — 38−39,9 градуса морозу, Черкаської та Луганської областей — 40−41,9 градуса, на узбережжі Криму місцями — 13−22 градусів морозу. Абсолютний максимум температури прогнозується у січні на рівні 10−18 градусів тепла, у Криму — до 21 градусів тепла, у Чернігівській, Сумській областях та на високогір'ї Карпат місцями — 8−9 градусів тепла.

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