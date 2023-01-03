Справжній квітень у січні: в Україні зафіксовано перший температурний рекорд року, але 15-градусний мороз уже на носі

В Україні на початку січня встановилася аномальна тепла погода. Вона пробуде ще кілька днів, а далі прийде похолодання. Про це заявила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Температура повітря і сьогодні, і завтра протягом дня радуватиме привідкритими вікнами із п'янким весняним повітрям, приємними враженнями солідарності навіть атмосфери з українцями. Коли якась потолоч хоче нас морозити, а синє небо і яскраве сонце крутить їм свої небесні дулі. Насолоджуючись теплом на вулиці і в домівках, обов'язково не забудьте використати це теплО для максимальної економії електроенергії, яка йде на обігрів. Бо зима триває і, звичайно, ще будуть похолодання», — закликала вона.

За прогнозом Діденко, 3 січня температура повітря впродовж дня в Україні становитиме +7+12 градусів, на південному заході та в південній частині +9+14 градусів. Опади якісь суттєві малоймовірні в більшості областей. На півдні, сході та в центрі очікуються сонячні прояснення.

«На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі. Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні. У Києві 3-го січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте вже повітря стане поступово „з'їжджати“. Опади малоймовірні, але збільшиться хмарність. Нова, холодніша повітряна маса, почне заходитиме в Україну з 4−6 січня. Морозний пік припаде на 7−9 січня, коли нічна (нічна!) температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10−15 градусів», — передбачає вона.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

«Максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7°С. Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року. Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році і дорівнювало 4,4°С», — повідомили в обсерваторії.

Там зазначили, що за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура грудня у Києві склала -0,7°С, що вище за кліматичну норму на 1,1°С.

«Найхолоднішим днем було 6 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10,9°С, а найтеплішим — 12 грудня, коли максимальна температура досягла +10,7°С. На проспекті Науки випало 58 мм опадів, що становить 123% кліматичної норми», — повідомили в обсерваторії.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики розповіли, наскільки суворою буде теперішня зима.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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