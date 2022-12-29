Чекайте на перевищення норми: в Укргідрометцентрі розповіли про погоду в січні

У січні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах 0−5 градусів морозу, у Криму 1−2 градуси тепла, що на 1−1,5 градуса вище за норму. У східних та північно-східних областях — близько до норми.

Про це йдеться у прогнозі на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується у межах 28−62 мм, у гірських районах Закарпаття та Криму — 77−79 мм, що у межах норми (80−120%).

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря взимку становить 0−6 градусів морозу, у Криму — від 1 до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури — 23−37 градусів морозу. В окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах — 38−39,9 градуса морозу, Черкаської та Луганської областей — 40−41,9 градуса, на узбережжі Криму місцями — 13−22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури — 10−18 градусів тепла, у Криму до 21 градусів тепла, у Чернігівській, Сумській областях та на високогір'ї Карпат місцями — 8−9 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів — 26−55 мм, на Закарпатті — до 89 мм, на високогір'ї Карпат та Криму — до 125 мм.

Синоптики зазначають, що метеорологічна осінь у столиці завершилася 16 листопада, а наступного дня відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження, що означає початок метеорологічної зими.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін вважає, що нинішня зима в Україні буде м'якою й більше схожою на осінь. Періоди похолодання будуть досить короткими.

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