Листя кімнатних рослин взимку жовтіють і засихають: як цьому запобігти (відео)
Кімнатним рослинам у зимовий час доводиться несолодко — часто вони починають усихати і навіть скидати листя. Причому страждають навіть сукуленти, які мають бути звичними до труднощів.
Відомий блогер-городник Роман Буров дав поради всім, хто хоче допомогти зеленим друзям, сформулювавши кілька найпоширеніших причин проблем кімнатних рослин.
1. Надмірний полив — деякі рослини в зимовий час взагалі його не потребують, достатньо їх обприскувати зверху (орієнтовно раз на 2 тижні), стежачи за тим, щоб земляна грудка просихала.
2. Низька температура — для попередження дискомфорту холодне підвіконня можна застелити підкладкою від ламінату.
3. Захоплення підгодівлями — застосовувати взимку їх не варто. Краще дочекатися весни.
4. Низька вологість повітря у приміщенні. Допомогти може звичайний обприскувач.
Хороший спосіб реанімації кімнатних рослин взимку — розчин перекису водню. На 1 л води береться 1 столова ложка перекису. Отриманий розчин використовують для обприскування листя та стебел зверху.
Нагадаємо, раніше у мережі склали ТОП-5 кімнатних рослин, які не варто тримати вдома.26
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