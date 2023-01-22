Листя кімнатних рослин взимку жовтіють і засихають: як цьому запобігти (відео)

Кімнатним рослинам у зимовий час доводиться несолодко — часто вони починають усихати і навіть скидати листя. Причому страждають навіть сукуленти, які мають бути звичними до труднощів.

Відомий блогер-городник Роман Буров дав поради всім, хто хоче допомогти зеленим друзям, сформулювавши кілька найпоширеніших причин проблем кімнатних рослин.

1. Надмірний полив — деякі рослини в зимовий час взагалі його не потребують, достатньо їх обприскувати зверху (орієнтовно раз на 2 тижні), стежачи за тим, щоб земляна грудка просихала.

2. Низька температура — для попередження дискомфорту холодне підвіконня можна застелити підкладкою від ламінату.

3. Захоплення підгодівлями — застосовувати взимку їх не варто. Краще дочекатися весни.

4. Низька вологість повітря у приміщенні. Допомогти може звичайний обприскувач.

Хороший спосіб реанімації кімнатних рослин взимку — розчин перекису водню. На 1 л води береться 1 столова ложка перекису. Отриманий розчин використовують для обприскування листя та стебел зверху.

Нагадаємо, раніше у мережі склали ТОП-5 кімнатних рослин, які не варто тримати вдома.

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