Обов’язково внесіть це під кімнатні квіти у січні, і навіть самий чахлий кущ оживе, позеленіє й набереться сил (відео)

Щоб кімнатні рослини радували своїх господарів, треба їх любити, вчасно поливати та підгодовувати.



Взимку квітам потрібні такі добрива, які збагатять ґрунт та зміцнять кореневу систему. Для цього необов'язково мати дорогі засоби, можна скористатися дешевими, які не гірші.



Як відомо, рослинам потрібен пухкий ґрунт, щоб коріння дихало, волога не застоювалася.



Один з найбільш ефективних засобів — це зола соняшнику. Її вводять у ґрунт у співвідношенні 1 чайна ложка на 1 літр ґрунту, не частіше одного разу на місяць. Можна поливати розчином 1 ч. л на 1 літр води.



Другий засіб — кореневин. Його потрібно розвести у воді — 1 гр на 1 літр води. Поливати 2−3 рази курсом раз на 7−10 днів, а також можна підсипати прямо у ґрунт.



Деревне вугілля впливає на кислотність ґрунту. Підгодовувати квіти потрібно у співвідношенні 1 ч л на літр ґрунту. Можна також прикопати 1 столову ложку у великий горщик. Удобрювати квіти деревним вугіллям краще 1 раз на пів року.



Докладніше про підживлення у відеоролику.

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