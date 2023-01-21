Чільна п’ятірка кімнатних рослин, які не варто тримати вдома

Не всі домашні рослини, деякі з яких, до речі, треба підживлювати й взимку, як то кажуть, «однаково корисні». Є такі види та сорти, що мають негативний вплив на людину.

Якісь можуть викликати запаморочення, а якісь — головий біль, попереджає ресурс «Дача. Сад та город UA».

Лілії мають насичений аромат, що може викликати сильні мігрені у людей.

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Причиною головного болю може стати й сусідство з папороттю. Вночі папороть поглинає кисень і виробляє вуглекислий газ.

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Більшість сортів орхідей виділяють речовини, що діють на людину збудливо. Вони можуть викликати головний біль і сильне запаморочення.

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Головні болі, нудоту і навіть алергічні реакції організму може викликати цвітіння герані. Проявлятися алергія може через кашель і ускладнення дихання.

Фото Pixabay

Монстера хоч і не викликає головного болю, але має токсичний сік з сильним дратівливим ефектом. Це небезпечно при потраплянні соку в організм. Про це мають пам'ятати власники тварин.

Фото Pixabay

Матеріал з порадами щодо вирощування каланхое в домашніх умовах читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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