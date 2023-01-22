За тиждень до смерті нагородили орденом: на Луганщині у боях із рашистами загинув український чемпіон

Майстер спорту України з дзюдо та самбо Максим Чумак загинув під Сватовим, що на Луганщині, у боях із російськими окупантами. Як повідомляє сайт «Ангели спорту», ворожий снаряд поцілив у автомобіль, в якому перебував боєць із побратимами, внаслідок чого воїни загинули на місці.

За свою спортивну кар'єру Чумак неодноразово перемагав на всеукраїнському та міжнародному рівнях. З початком повномасштабної війни Максим добровільно вступив до лав Національної гвардії України, служив у званні лейтенанта з позивним Дар. За життя боєць разом із побратимами стали справжніми легендами фронтового лісу під Кремінною, у надзвичайно важких умовах виконуючи бойові завдання.

Буквально за тиждень до загибелі Чумак був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня згідно з Указом Президента про «Про присвоєння державних нагород України» за особисту мужність та самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне служіння українському народу. Також готувалося вручення нагороди «За мужність» ІІ ступеня, яку воїн уже отримає посмертно…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у боях із рашистами загинув відомий український спортсмен-рекордсмен Андрій Дмитрієв.

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