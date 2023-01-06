У боях із рашистами загинув відомий український спортсмен-рекордсмен

Майстер спорту з пауерліфтингу, багаторазовий призер чемпіонату України зі стронгмена сумчанин Андрій Дмитрієв загинув, захищаючи рідну країну від ворога.

Рідна сестра 32-річного спортсмена Юлія повідомляла, що зв'язок із Андрієм обірвався 31 грудня, і за кілька днів стало відомо про його загибель під Бахмутом.

«Завжди усміхнений та щирий Андрій. Наша стронгменівська родина зазнала непоправної втрати. Ми пам'ятатимемо тебе, друже. На твою честь підніматиметься прапор на змаганнях», — йдеться у повідомленні Федерації стронгмена України у Facebook.

Додамо, що Дмитрієв очолював відділення Федерації стронгмена України в рідних Сумах. Крім досягнень у стронгмені, також неодноразово ставав чемпіоном із багаторазового жиму штанги лежачи, чемпіоном гирьового спорту та чемпіоном «Сумихімпрому» з перетягування канату. У 2017 році встановив рекорд України у тязі аксель-грифа, навіть не знаючи про існування попереднього досягнення, а в 2019-му посів друге місце на перших в історії Іграх горців, які проходили в карпатському селі Славське.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Динамо» Сергій Баланчук загинув під Бахмутом.

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