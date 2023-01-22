Насипали «на горіхи» кадирівцям: ЗСУ вдарили по VIP-шпиталю окупантів

Завдяки даним української розвідки, бійці ЗСУ змогли завдати точкового удару по «таємному» шпиталю окупантів.

Про це повідомляє Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».

«Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Учора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю», — йдеться у повідомленні.

Військові додали, що розвідникам стало відомо про те, що у VIP-шпиталі лікувалися виключно кадирівці, і вони були вирішені «провчити» — щоб не відбирали у місцевих мешканців будівлю громади.

«Більше не будуть! «- додають з іронією військові.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили 600 окупантів, загальні втрати росіян з 24 лютого перевищили 120 тисяч військових.

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