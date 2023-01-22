Насипали «на горіхи» кадирівцям: ЗСУ вдарили по VIP-шпиталю окупантів
Завдяки даним української розвідки, бійці ЗСУ змогли завдати точкового удару по «таємному» шпиталю окупантів.
Про це повідомляє Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».
«Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Учора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю», — йдеться у повідомленні.
Військові додали, що розвідникам стало відомо про те, що у VIP-шпиталі лікувалися виключно кадирівці, і вони були вирішені «провчити» — щоб не відбирали у місцевих мешканців будівлю громади.
«Більше не будуть! «- додають з іронією військові.
Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили 600 окупантів, загальні втрати росіян з 24 лютого перевищили 120 тисяч військових.122
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram