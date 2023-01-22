Десятки одиниць техніки та 600 окупантів: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

За минулу, 332-у добу протистояння російському ворожому вторгненню втрати особового складу ворога склали орієнтовно 600 осіб (в цілому з 24 лютого 2022 року на нашій землі полягла вже 121 тисяча окупантів). Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також Силами оборони 21 січня було знищено ще 5 танків, 2 РСЗО, 9 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин, 14 одиниць автомобільної техніки ворога та один ударний безпілотник.

Українці вітають звитягу своїх захисників, закликаючи бити ворога без жалю, пам'ятаючи про свої сім'ї і рідну землю.

Нагадаємо, раніше військові аналітики пояснили справжню мету встановлення установок ППО на дахах будинків у москві.

Фото Генштабу ЗСУ

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