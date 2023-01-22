«Зовнішність оманлива»: більшість західних компаній продовжують вести бізнес в росії

Вихід західних компаній з країни-терористки поки що не такий масовий, як може здатися на перший погляд. Про це свідчить дослідження професорів Університету Санкт-Галлена та Міжнародного інституту розвитку менеджменту в Лозанні, на яке посилається видання Politico. Дослідження показало, що лише 8,5% компаній з Європейського Союзу та країн G7, які ведуть бізнес в росії, продали хоча б одну зі своїх дочірніх компаній. За даними дослідження, з приблизно 1 400 компаній, що базуються в ЄС або країнах G7 і мають дочірні компанії в країні-окупантці, лише 120 залишили російський ринок до кінця листопада 2022 року.

«Ці висновки ставлять під сумнів готовність західних компаній відокремитися від економік, які їхні уряди зараз розглядають як геополітичних конкурентів», — пишуть автори у своєму дослідженні.

Вихід великих міжнародних компаній з рф розпочався навесні минулого року разом з економічними санкціями з боку США та Європи після вторгнення росії в Україну наприкінці лютого. Як наслідок, такі бренди, як McDonald's, Carlsberg, Ikea, Shell, HP, Renault, Ford та багато інших вже залишили російський ринок. Але чимало компаній залишаються в росії, або призупиняючи там свою діяльність, або навіть продовжуючи вести бізнес у звичайному режимі. Серед них — харчовий гігант Unilever, мережа ресторанів швидкого харчування Subway та італійський виробник макаронних виробів Barilla, зазначає Politico, посилаючись на детальний список, розміщений Єльським університетом на своєму сайті.

Згідно з дослідженням, більшість компаній, які продовжують вести бізнес в росії, походять з Німеччини. Їх частка становить 19,5%. За Німеччиною йдуть Кіпр (16,4%) і США (12,4%). Однак американські компанії також становлять чверть зі 120 компаній, які вийшли з росії. За американськими компаніями йдуть фінські (12,5%) та британські (10,8%).

У висновках дослідження зазначається, що деякі компанії обговорювали умови зворотного викупу під час продажу своїх активів у росії.

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