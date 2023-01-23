Астрологи, які обіцяли особливе везіння наприкінці січня трьом знакам зодіаку, називають понеділок, 23 січня, днем активності та припливу життєвих сил. Але це не означає, що сили можна витрачати бездумно. Так, сьогодні краще не розпочинати нові справи, а закінчити старі. Час не особливо підходить для спілкування з керівництвом та укладання угод з нерухомістю. Для сьогодення характерний потужний сплеск місячної енергії, і тільки від людини залежитиме, в яке русло вона буде спрямована — творче чи руйнівне. Всім знакам зодіаку зірки радять тримати себе в руках — виплеснуті агресія і дратівливість можуть повернутися сторицею.

Овен

Цього дня зірки радять зайнятися покращенням свого фінансового стану. Вам може випасти вдалий шанс знайти додатковий підробіток. Можливо грошове надходження, на яке ви не очікували, пише slovofraza.com.

Телець

На роботі не поспішайте проявляти активність — цей день краще за можливості провести під крильцем у когось. Намагайтеся заручитися підтримкою однодумців та друзів. Тільки поєднавши зусилля, ви зможете максимально реалізувати свої плани.

Близнюки

Можна розпочати спільну роботу над новим проектом, відновити зіпсовані стосунки. Якщо на цей час надійдуть цікаві пропозиції, то не роздумуйте довго. Друга половина дня підходить для медичного обстеження.

Рак

Для досягнення хороших результатів у будь-якій справі потрібно діяти самостійно, це позбавить вас розчарувань. Вивчайте ситуацію та налагоджуйте стосунки з людьми, чия допомога може знадобитися у майбутньому. Зірки радять вам рішуче позбавлятися всього застарілого і непотрібного.

Лев

Цього дня ви відчуєте якісь обмеження під час спроби реалізувати свої наміри. Є можливість не розрахувати свої сили і вибрати неправильну лінію поведінки з колегами та начальством. Намагайтеся не втрачати душевної рівноваги.

Діва

Якщо ви задумали здійснити свої плани, постарайтеся обійтися без сторонньої допомоги. Більше довіряйте своїй інтуїції. У цей період зірки радять бути гранично уважними до свого здоров'я, уникати контактів із хворими на ГРВІ.

Терези

Не варто братися за справи, щодо яких у вас склалося невиразне уявлення. У малознайомій царині можна допустити прорахунки. А якщо почнете самі проявляти ініціативу, ваші починання можуть виявитися марними.

Скорпіон

Сьогодні на вас чекає багато справ. Однак за виконання наступного завдання беріться лише закінчивши з попереднім. Найкращий час для розкриття своїх здібностей — друга половина дня. А перша половина — чудовий час для романтичних побачень. Однак наголос все ж таки краще робити на серйозні відносини.

Стрілець

Сьогодні представники цього знаку можуть провести багато часу у спілкуванні. Нагадають про себе старі знайомі, з'являться нові. Не виключено, що обставини вимагатимуть хитрощів. Можливо, доведеться підтримувати стосунки із тими, хто вам несимпатичний. Це несприятливий час для ризикованих фінансових операцій, оформлення покупок у кредит.

Козеріг

Найближчий час більше сприяє неквапливому виконанню справ. Вам доведеться справлятися не лише зі своїм навантаженням, а й оточити турботою рідних. Уникайте спілкування з людьми, чиї манери вас дратують. Краще спостерігайте та аналізуйте те, що відбувається.

Водолій

Сьогодні особливо великий ризик образити когось мимохідь. Якщо вам потрібна допомога, настав час, щоб попросити про неї. Не пропустіть шансу розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами чи начальством перспективи. День буде гармонійним для всього, що стосується особистих стосунків.

Риби

Зараз все йтиме як по накатаній доріжці. Проблеми можуть виникнути через квапливість, неузгодженість дій усередині колективу, власних надмірних амбіцій. Розставляйте пріоритети та робіть все по порядку. Можливе отруєння спиртними напоями.

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Фото Pixabay

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