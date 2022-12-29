Розв’язання проблем та весілля: гороскоп на січень 2023 року для всіх знаків зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2023 року. На думку Людмили, цей місяць буде одним із найспокійніших у наступному році.

Овен

Для представників знака настав час попрощатися зі своїми ілюзіями й тверезо поглянути на своє оточення. Можливо, поруч із вами людина, яка гальмує всі процеси та не дає рухатися вперед. Зараз саме час, щоб почати діяти та позбавлятися «баласту».

Телець

Фінансові питання для представників знаку вирішуватимуться якнайкраще. А от у всьому, що стосується особистого життя, варто зробити перепочинок. Принаймні, не треба квапити події, навіть якщо ви вважаєте, що вже зустріли свою «другу половинку».

Близнюки

Січень виявиться прихильним до представників знака Близнюків. Усі починання матимуть успішне завершення, а минулі напрацювання обов'язково принесуть прибуток. Успішними будуть особисті стосунки. Настає час для укладання тривалих союзів. Намагайтеся частіше зустрічатися з друзями, а, можливо, навіть вирушайте в коротку подорож.

Рак

Представники знаку відчують небачений приплив сил. Тільки не варто перевантажуватися та одразу хапатися за всі справи. Вашої енергії вистачить на розв'язання побутових питань, можете братися за ремонт або навіть переїзд.

Лев

Зірки підтримуватимуть усі починання представників знаку. Не варто розмінюватися на дрібниці, направте свої зусилля на створення чогось дійсно важливого. Можливо, цей місяць стане переломним у вашому житті.

Діва

Бажання все контролювати цього місяця може дати збій. Тому зірки радять представникам знака зосередитись на розв'язанні невеликих проблем. Не варто планувати великі угоди чи робити великі покупки. Принаймні до середини місяця, поки Меркурій перебуває в ретроградному русі.

Терези

Успіх супроводжуватиме представників знака не тільки на роботі, а й в особистому житті. Можливе підвищення на посаді, а отже нові знайомства. Використовуйте час, щоб знайти собі однодумців або навіть того, хто піде разом з вами.

Скорпіон

Представники знака можуть розраховувати на повернення в їхнє життя старих друзів. Місяць принесе несподіваний прибуток та розв'язання проблем, які мучили вас останнім часом. Варто не забувати про своє здоров'я, частіше перебувати на свіжому повітрі чи зайнятися спортом.

Стрілець

Січень виявиться для представників знака дуже сумбурним місяцем. Емоції часто змінюватимуться від позитивних до повного провалу. Не варто брати все близько до серця. Відпустіть ситуацію — і вона сама допоможе вам знайти правильне рішення.

Козоріг

Представники знака отримають усі можливості, щоб зайнятися справою, яка їм найбільше подобається. Не треба квапити події, а варто частіше дивитися на життя філософськи. Це приборкає ваш бунтарський дух.

Водолій

У січні представникам знака варто подбати про профілактику здоров'я. Більше часу старайтеся проводити з людьми, які вам цікаві. Уникайте конфліктів та з'ясування стосунків. Можлива поява у вашому житті людей, про яких ви вже давно забули.

Риби

Зірки радять представникам знака присвятити місяць собі та вирушити у подорож. Варто на якийсь час забути про фінансові проблеми та роботу — нові враження допоможуть розв'язувати всі питання. Не забувайте, що емоційний стан впливає і на здоров'я. Найчастіше зустрічайтеся з друзями та отримуйте позитивні емоції.

Раніше астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти в січні-2023.

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