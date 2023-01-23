«Підвищаться загрози ракетних ударів»: прогноз астролога на 23−29 січня

Астрологиня Надія Мусієнко, яка раніше прогнозувала вибухову ситуацію на фронті, вважає, що цей тиждень у першій половині буде сприятливий, а після того варто бути обережними.

«Конфігурація планет (бісекстиль Сонце-Марс-Юпітер) принесе позитивний вплив, за якого вдало складаються обставини і успішно вирішуються питання. Багато хто відчує прилив сил, впевненості та оптимізму. Комусь вдасться заручитися підтримкою і прихильністю покровителів, а комусь просто пощастить — не дарма гармонійні аспекти Сонця і Юпітера називають „печаткою щастя“. Тиждень підходить для старту нових проєктів, для реалізації та масштабування поточних завдань, для отримання давно очікуваних благ. Сміливим і креативним, які вміють мислити нестандартно та бачити далі за свій ніс, фортуна посміхнеться неодмінно. Багато хто зможе проявити дива винахідливості й знайти вихід з найскладніших ситуацій».

За словами астрологині, Марс, хоч і повільно, але вже починає набирати швидкість. Цього тижня він вийде з градуса статики.

«Об'єднана підтримка міжнародних військових авторитетів буде здійснюватися протягом поточного тижня. Багато в чому вдало вирішиться питання постачання зброї та військової техніки, прискориться переміщення і просування військових сил, а також актуалізуються питання навчання військової майстерності, підвищення кваліфікації, перепідготовки фахівців. До кінця цього тижня Сонце починає напружений аспект (квадратуру) з Ураном. А отже, до вихідних посилюється військова напруженість. Підвищуються загрози ракетних ударів. Висока ймовірність руйнувань і пошкоджень, зростають проблеми з електрикою, вибухонебезпечність, аварійність».

Раніше астрологи спрогнозували, яким знакам зодіаку пощастить наприкінці січня.

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