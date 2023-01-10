Ситуація на фронтах може ставати все більш розпеченою і вибуховою: астрологічний військовий прогноз на тиждень 9−15 січня

Астрологиня Надія Мусієнко, що робила прогноз щодо закінчення найбільш руйнівного періоду війни, констатує — цього тижня чим сильніше у людей буде прагнення зробити рішучий крок, або здійснити будь-яку дію — тим більше перешкод і затримок виникає. Люди стають більш нетерплячими, дратівливими, раз у раз підганяють інших. Здається, що всі довго вовтузяться, спізнюються, затримують і заважають.

«Швидко рухатися не вийде. Сил для боротьби й ухвалення рішень ще не вистачає. Перебуваючи в підвищеному тонусі, люди часто поспіхом роблять необачні вчинки, вплутуються в конфлікти. Можливі нападки з боку конкурентів, опонентів, супротивників. Багато процесів ще протікають непомітно, нічого ще не може бути оголошено. Але готується щось грандіозне і значне. Події почнуть розгортатися трохи пізніше, залучаючи у вир масових процесів. Сонце йде на з'єднання з Плутоном: сильні світу цього, впливові політики, силовики, армії, всі ті, хто керують і мають владу — цього тижня теж починають активізуватися».

Цього тижня, додає вона, спостерігається висока концентрація ворожості та войовничості.

«Підвищується готовність кинутися в бій. Стягуються сили. Ситуація на фронтах може ставати все більш розпеченою і вибуховою. Марс починає своє пряме проходження за тими самими градусами, за якими він проходив у вересні й у жовтні 2022-го. А отже переможний наступ, який пригальмував на ретроМарсі, знову поновлюється з новою силою, в нових умовах і з іншими можливостями. І якщо цього тижня ще відчуватиметься брак і затримка, то вже наступного, з розворотом Меркурія (18 січня) — справи підуть швидше».

Нагадаємо прогноз пані Надії Мусієнко щодо перемовин на 5−8 січня.

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