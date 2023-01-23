Удобрюють українські чорноземи: американці назвали приголомшливі втрати окупантів

За даними американської розвідки, втрати росії в Україні сягнули приголомшливої цифри у 188 000 осіб, повідомляє The Sun. Американці також підрахували, що за 331 день війни загарбницькі сили путіна втратили 2 000 своїх танків, які героїчні українці підбили. Нова величезна цифра загиблих і поранених у боях була оприлюднена союзниками на західному саміті, присвяченому підтримці України, який відбувся на авіабазі Рамштайн у Південній Німеччині.

Це значно більше, ніж 100 000 російських солдатів, які загинули, були поранені або дезертирували з моменту вторгнення в лютому минулого року, про що наприкінці минулого року заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Вищий американський генерал Марк Міллі заявив, що росія зазнала «величезної кількості втрат», але не став публічно називати точну цифру. Відповідаючи на запитання про російські втрати, він сказав, що зараз їхня кількість «значно перевищує цифру 100 000».

Але джерела в оборонному відомстві підтвердили The Sun цю приголомшливу оцінку.

Виступаючи у Рамштайні, генерал Міллі додав: «Вони зазнали величезних втрат у своїх збройних силах, включаючи військовослужбовців і групу найманців Вагнера. Для порівняння, росіяни стверджували, що за весь час радянської окупації Афганістану в 1980-х роках вони зазнали лише 15 000 втрат».

Нагадаємо точку зору американського військового експерта Філліпа Карбера: «Ви кажете, що ми вам даємо недостатньо. Але це ви ж не робили нічого, щоб у вас це все було».



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