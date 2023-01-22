Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару — по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Також зафіксовано понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу.

Основні зусилля ворог досі зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, а зусилля з оборони захоплених територій — на Запорізькому та Херсонському напрямках. На останньому обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони самого Херсона, а також прилеглих населених пунктів. Серед мирного населення є постраждалі.

Ворог теж несе значні втрати і змушений доставляти своїх поранених до цивільних лікувальних закладів. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів.

Нагадаємо, раніше польський генерал вказав ймовірний напрямок нового наступу росіян. За його розрахунком, під ударами можуть опинитися Дніпро і Полтава, на які окупанти рушать з півночі.

Фото Генштабу ЗСУ

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