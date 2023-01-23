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«Фармак» захищатиме право інтелектуальної власності на «Корвалол» у міжнародних судах

18:45 23 січня 2023
корвалол

18 січня 2023 року Касаційний господарський суд у складі Верховного суду за касаційною скаргою «Фармацевтичної фірми «Дарниця» скасував рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку про визнання добре відомим позначення «Корвалол Corvalolum» за АТ «Фармак».

Попередньо Північний апеляційний господарський суд у червні 2022 року у задоволенні позову Фармацевтичної фірми «Дарниця» в цій справі відмовив повністю.

На сьогодні зарано ставити крапку у багаторічному судовому спорі щодо добре відомого позначення «Корвалол Corvalolum» — найдовшого в історії українського судочинства.

На думку компанії «Фармак», рішення Верховного суду в даній справі має всі ознаки упередженості й не базується на об’єктивній оцінці всіх доказів у сукупності. Таке рішення має стати сигналом як для українського, так й іноземного бізнесу про те, що судова реформа в Україні не реалізована, а верховенство права не забезпечує захист інтелектуальної власності. Таким чином, кожен може бути позбавлений свого права за рішенням українського суду.

АТ «Фармак» продовжить захист свого права інтелектуальної власності на добре відоме позначення «Корвалол Corvalolum» із застосуванням усіх національних та міжнародних засобів захисту, в тому числі у Європейському суді з прав людини.

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