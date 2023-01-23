«Що раніше, то краще»: міністр оборони Литви заявив про підтримку передачі Україні західної бойової авіації
Необхідно створити систему для використання Україною західної бойової авіації, яка включатиме системи логістики та забезпечення технічного обслуговування літаків. Що раніше розпочнеться відповідний процес, то краще. Про це в інтерв'ю Guildhall заявив міністр оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас.
«Будь-яка зброя, що навіть просто відрізняється технологічно, вона тягне за собою особливості експлуатації. Літаки, як і танки, не можуть бути озброєнням „однієї атаки“. У випадку з танком, якщо його підбили, потрібен тягач, додаткові технічні засоби та його обслуговування. Тобто у питанні авіації необхідно створювати систему для експлуатації Україною західної авіації, яка включатиме логістику та все необхідне. І що раніше розпочнеться створення такої системи, то краще», — заявив міністр
Відповідаючи на питання про підтримку надання Україні західної авіації, міністр підкреслив, що Литва не має у своєму розпорядженні авіації для передачі, але в цілому підтримує такий крок.
«Хоча ми й не маємо літаків для передачі, в принципі, так. У нашому діалозі з партнерами ми говоримо, що підтримуємо будь-які кроки щодо допомоги Україні», — додав Арвідас Анушаускас.
Раніше у німецькому Бундестазі депутат Родеріх Кізеветтер заявив, що питання постачання авіації Україні має бути вирішене «за лаштунками» зі Сполученими Штатами Америки, у такому разі Німеччина не зможе залишитися осторонь. Крім того, за його словами, для України має бути активована система НАТО з дальнього радіолокаційного виявлення та контролю повітря та морського простору AWACS для протидії ракетним ударам рф.42
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