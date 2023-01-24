Били без промахів: ЗСУ за добу «приземлили» дві «сушки», «Алігатор», «Орлан» та дві керовані ракети ворога

Попри численні втрати, ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському напрямку вів безрезультатні наступальні дії, всі атаки противника були відбиті українськими захисниками.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямах росіяни ведуть оборону.

Минулої доби ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Червонопопівка, Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка, повідомили в Генштабі.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25, вертоліт Ка-52, безпілотний літальний апарат «Орлан-10» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження окупантів та склад логістики.

За даними Генштабу, протягом 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області зазначається зменшення кількості особового складу противника. На передній край переважно вирушають мобілізовані російські військовослужбовці, тоді як професійні військові намагаються всіма способами залишатися в тилу.

За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію російської федерації сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу збройних сил росії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Європарламент ухвалив резолюцію щодо трибуналу над військово-політичним керівництвом росії.

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