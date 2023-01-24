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Суспільство та люди

Частину жінок поставлять на військовий облік та не братимуть на роботу без військового квитка: кому приготуватися

14:09 24 січня 2023
військові

Кабінет міністрів України в грудні минулого року змінив правила військового обліку. Зокрема, зміни стосуються військового обліку жінок певних професій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Згідно з вимогами документу, на військовий облік повинні ставати не тільки чоловіки від 16 до 27 років (причому первинна постановка повинна проводитись у рік, коли їм виповнилося 17), а також жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей.

Залишаються на військовому обліку військовозобов’язані та резервісти до 60 років.

Жінки медики, лікарі, медсестри та фармацевти мають стати на облік до 2026 року, після чого вони не зможуть влаштуватися на роботу без документів від військкомату. Це стосується тих, хто здобув спеціальність раніше. Для тих, хто тільки готується до випуску, то за 2 місяці навчальні заклади мають подавати списки до терцентрів комплектації та соціальної підтримки.

Після закінчення навчання їм видають тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та вносять до реєстру, термін його дії — 30 днів, але стати з ним на облік потрібно у семиденний термін.

Зараз жінок призивають на службу в армії лише добровільно. Нині службу проходять близько 50 тисяч жінок. Крім нововведень для жінок та чоловіків-підлітків, вводять також обмін даними між реєстрами, у тому числі й військовозобов’язаних. У майбутньому система цифровізується, у тому числі на облік можна буде стати в «Дії», там же з’явиться і відображення військового квитка.

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