Можна стати й добровільно: що варто знати про військовий облік жінок

30 грудня 2022 року Уряд затвердив постанову, яка регулює військовий облік жінок. Нагадаємо, відповідно до ч. 11 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, беруться на військовий облік обов`язково. Що потрібно про це знати українкам — розповіли експерти «Юридичної сотні».

«Освітні заклади різних рівнів, які навчають жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання подають списки студенток до районних (міських) ТЦК та СП, на території відповідальності яких вони розташовані. За цими списками жінкам видаються тимчасові посвідчення військовозобов’язаного на 30 діб. Не пізніше ніж через сім днів після отримання посвідчення жінка має прибути до ТЦК та СП за місцем проживання для визначення придатності до військової служби та взяття на військовий облік. Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту до набрання чинності цією постановою (і про яких заклади освіти не повідомляли ТЦК та СП), можуть працевлаштуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року. А роботодавці мають повідомити ТЦК та СП про працівниць, які мають відповідну освіту, але не перебувають на військовому обліку».

За словами юристів, жінки, які мають іншу професію або спеціальність, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, можуть стати на облік військовозобов`язаних добровільно за такою ж процедурою.

«Жінки, які перебувають на військовому обліку, мають протягом семи днів повідомити про зміни щодо місця проживання, сімейного стану ТЦК та СП, де вони перебувають на обліку (як це передбачено і для військовозобов'язаних чоловіків)».

Нагадаємо, що у Міноборони прояснили ситуацію з мобілізацією українок.

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