Виключно на добровільній основі: у Міноборони прояснили ситуацію з мобілізацією українок

Принаймні до 2026 року мобілізація жінок до лав ЗСУ буде виключно добровільною. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила під час церемонії нагородження найкращих прес-офіцерів бойових бригад.

Також, вона запевнила, що навіть медична спеціальність, представниці якої можуть підлягати призову до лав Сил оборони, не передбачає обов'язкової постановки на військовий облік.

«До 2026 року навіть та єдина медична спеціальність, яка може підлягати мобілізації, не має обов'язкової постановки на військовий облік. Усі інші професії у добровільному порядку», — наголосила заступник голови Міноборони.

Наразі у зоні бойових дій несуть службу близько 5 тисяч жінок, багато з яких — на передовій.

Нагадуємо, що з нового року в Україні запровадили новий порядок військового обліку, згідно з яким приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть лише після пред'явлення ним актуального військового квитка (у тому числі через «Дію») або постановки на військовий облік. Жінки-лікарі чи фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.



56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram