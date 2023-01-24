Помер улюбленець Міхаеля Шумахера (фото)

Чемпіонка світу з кінного спорту Джина-Марія Шумахер, дочка семиразового чемпіона Формули-1 німця Міхаеля Шумахера, який отримав важку травму під час катання на лижах, повідомила в соціальних мережах про смерть коня на прізвисько Діггер. Улюбленець легендарного гонщика помер у віці 19 років на сімейному ранчо, розташованому на Мальорці (схоже, тварину довелося усипити).

«Вчора мені довелося сказати „прощавай“ одному зі своїх найкращих друзів, одному з найсердечніших і найбільш знакових коней у моєму житті! Моєму серцю було важко відпустити його, але іноді нам доводитися приймати непрості рішення, щоб вчинити правильно з нашими меншими братами», — написала Джина-Марія, опублікувавши свої фото і знімки батька з вихованцем.

Повідомляється, що кінь народився в 2004 році і через кілька місяців був куплений родиною Шумахер, яка з 2006 року проводила кінні змагання на своєму ранчо у Швейцарії. Саме з Діггером Джина-Марія стала чемпіонкою Європи серед юніорів у 2013 та 2015 роках.

Нагадаємо, що верхова їзда була одним із захоплень Шумахера, крім катання на гірських лижах. Як відомо, у грудні 2013 року, внаслідок падіння на гірськолижному курорті, Міхаель отримав травму голови, що спричинила крововилив у мозок. Лікарям вдалося врятувати пілота, проте стан 54-річного німця досі не розкривається широкому загалу. У вересні 2020-го з'явилася інформація, що дружина гонщика (до речі, чемпіонка Європи з кінного спорту) разом з Міхаелем перебралися на іспанську Мальорку, де Корінна раніше придбала у президента мадридського «Реала» Флорентіно Переса віллу за 30 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонський болід Міхаеля Шумахера продали за шалену суму.

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