«Через 10 років не повезло — терористи вбили його на рідній землі»: війна забрала двох відомих українських альпіністів

21 січня у битві під Соледаром проти російських окупантів загинули Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв. Вони були друзями по життю, обом по 35, разом тренувалися, змагалися та їздили в гори. У перші дні військового вторгнення вони разом добровільно пішли захищати українську землю, разом воювали у Спеціальному підрозділі та загинули поруч в одному бою. На жаль, бій був тяжкий, і товариші не змогли забрати тіла загиблих.

«Олександр Заколодний — майстер спорту з альпінізму, кандидат у майстри спорту зі скелелазіння та туризму. Член збірної команди України з альпінізму. Віце-президент Федерації альпінізму та скелелазіння України, голова комітету альпінізму. З 2013 року адміністратор харківського скелелазного центру «Вертикаль», де організував десятки змагань з техніки альпінізму та скелелазіння, тренував дітей. Мав вищу освіту за спеціальністю тренера (Харківська державна академія фізичної культури), — ділиться у соцмережі Геннадій Копейка із Харківського клубу альпіністів. — З 2008 року щорічно брав участь у чемпіонатах України з альпінізму та міжнародних змаганнях, та майже у кожному змаганні займав призові місця.

За сходження на п’ять найвищих вершин Паміру та Тянь-Шаню отримав звання «Сніговий барс». Сходження на восьмитисячники: Українська Національна експедиція 2010 р. на в. Макалу (8481м), також він приймав участь в експедиції Харківського клубу альпіністів на в. Чо-ойю (8201м) та в. Нанга-Парбат (8126м).

Влітку 2013 року в базовому таборі Нанга Парбат терористи розстріляли 10 альпіністів, серед яких було троє харків’ян. Олександру завжди везло — він був в цей час на сходженні, але через 10 років не повезло — терористи вбили його на рідній землі…"

Григорій Григор'єв, додають колеги, кандидат у майстри спорту зі скелелазіння, мав 2 розряд з альпінізму.

«Полюбляв різні активності: туризм, марафон, велосипед. Брав участь у змаганнях з тріатлону. Працював в Харківській міській раді над благоустроєм міста, багато виконував громадських справ, працюючи на скеледромі «Вертикаль», завжди допомагав на змаганнях в якості судді. Чесна, добра, порядна людина. Останній допис в його стрічці фейсбуку датується 1 січня 2023 року. У відповідь на запрошення прийняти участь у міжнародному марафону після війни, Григорій відповів: «Я рад, что вы продолжаете наши традиции! Верю, что в этом году мы будем бегать вместе».

Рахунки для допомоги сім'ям загиблих:

Приват 5 167 985 661 232 009 Заколодна О.В.

Даша Григорʼєва (сестра Григорія): 4441 1144 2712 1734 монобанк

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про 80-річного полковника ЗСУ, який воює простим солдатом: «На фронті жодного разу не чув: «Чого я пішов на війну? Що я тут роблю?».

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