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Бійці ЗСУ накрили вогнем штаб та склад «вагнерівців» у Соледарі (відео)

12:29 20 січня 2023
Бійці ЗСУ накрили вогнем штаб та склад «вагнерівців» у Соледарі (відео)

Українські війська накрили вогнем штаб та польовий склад «вагнерівців» у Соледарі. У Збройних силах показали відео удару.

Про це повідомляє Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

«Накрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі», — йдеться у повідомленні.

Удару по ворогові завдала 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України.

Як відомо, нині Соледар і сусідній Бахмут знаходяться в епіцентрі боїв на Донбасі. Незважаючи на заяви ворога, українські військові все ще утримують контроль над обома містами, на захоплення яких «кухар путіна» пригожин кидає все нові партії «гарматного м'яса» з російських колоній.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники знищили ворожу групу піхоти під Соледаром на Донеччині.

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