Бійці ЗСУ накрили вогнем штаб та склад «вагнерівців» у Соледарі (відео)
Українські війська накрили вогнем штаб та польовий склад «вагнерівців» у Соледарі. У Збройних силах показали відео удару.
Про це повідомляє Telegram Сухопутних військ ЗСУ.
«Накрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі», — йдеться у повідомленні.
Удару по ворогові завдала 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України.
Як відомо, нині Соледар і сусідній Бахмут знаходяться в епіцентрі боїв на Донбасі. Незважаючи на заяви ворога, українські військові все ще утримують контроль над обома містами, на захоплення яких «кухар путіна» пригожин кидає все нові партії «гарматного м'яса» з російських колоній.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники знищили ворожу групу піхоти під Соледаром на Донеччині.291
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