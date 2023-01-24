СБУ оголосила про підозру журналістці з телеканалів Медведчука

СБУ оголосила про підозру журналістці Діані Панченко, яка раніше працювала на телеканалах Віктора Медведчука.

Як стало відомо, Панченко знімала репортаж щодо ситуації в Донецьку та Маріуполі, для чого їздила на окуповану територію Донбасу.

Підозру представниці ЗМІ повідомлено за поширення виправдань збройної агресії росії проти України, пише «Українська правда».



Про подорож журналістки стало відомо на початку січня. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування щодо колишньої ведучої телеканалів NewsOne, «112 Україна» та ZIK.

Діана Панченко працювала на телеканалах, за яким стояв Віктор Медведчук до того часу, як РНБО фактично закрила медіа та звинуватила його в інформаційному тероризмі.

Потім журналістка перейшла на Перший незалежний в YouTube. Вона не називала війну росії проти України війною, посилаючись на те, що цього не зробила Верховна Рада. Нав'язувала глядачам тезу, що Україна не погоджується на пропозиції росії й тому не хоче повертати Донбас.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила «блогера» УПЦ МП у Почаєві. Архієпископ завів анонімний профіль у соцмережі Facebook, і для підготовки «публікацій» у ньому керувався наративами російських пропагандистів.

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