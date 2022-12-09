Поширював кремлівські наративи: СБУ викрила «блогера» УПЦ МП у Почаєві

Служба безпеки продовжує здійснювати безпекові заходи на об'єктах релігійних громад УПЦ і на Тернопольщині зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

Як виявилося, що цей архієпископ завів анонімний профіль у соцмережі Facebook, і для підготовки «публікацій» в ньому користувався наративами російських пропагандистів. Зокрема, він поширював через соцмережі «дописи», якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

А під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала «тези» кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Наразі архієпископу повідомлено про підозру за частиною 1 статті 161 («Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками») Кримінального кодексу України, повідомили у прес-центрі спецслужби.

Нагадаємо, нині Україна готується до переходу на новоюліанівський церковний календар, аби не святкувати разом з країною-агресором.

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