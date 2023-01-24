росія свідомо відправила вантаж на підсанкційному кораблі: у Бангладеш обурені

Міністр закордонних справ Бангладеш Абдул Момен заявив, що росія навмисно змінила назву судна, до якого було введено санкції, для перевезення компонентів атомної електростанції «Руппур», повідомляє видання TBS

«Ми цього не очікували, — сказав він журналістам в міністерстві закордонних справ. — Наразі 69 російських кораблів перебувають під санкціями США через війну в Україні, але Москва має кілька тисяч суден, які не підпадають під дію заборони. Бангладеш не прийме жодного російського судна, що перебуває під санкціями».

Міністр закордонних справ також зазначив, що Бангладеш встановив добрі відносини зі Сполученими Штатами.

З обладнанням для атомної електростанції «Руппур» російське судно під назвою «Урса Майор» вийшло з порту Санкт-Петербурга 14 листопада минулого року. Назву «Урса Майор» воно змінило на «Спарта-3», яка потрапила під санкції США через війну в Україні. Судно мало прибути до Бангладеш 24 грудня. 20 грудня посольство США дипломатичним листом поінформувало владу Бангладеш про зміну назви. Посольство США заявило, що будь-яка співпраця з суднами, що перебувають під санкціями, може призвести до ризику потрапляння під американські санкції або великих фінансових штрафів.

Після перевірки влада Бангладеш відмовила судну в швартуванні. Згодом суховантаж попрямував до порту Халдія в Західній Бенгалії і спробував розвантажити обладнання, але не отримав дозволу від Нью-Делі і 16 січня покинув індійські води.

Нагадаємо, Польща та Литва хочуть запровадити санкції проти ядерного сектору росії.

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