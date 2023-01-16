Польща та Литва хочуть запровадити санкції проти ядерного сектору росії

Польща й Литва хочуть, щоб санкції щодо ядерного сектора росії стали частиною нового пакету обмежень, який розробляє Європейський союз. Новий, десятий пакет санкцій має бути готовий до 24 лютого, річниці російського вторгнення в Україну. Про ці плани повідомили Reuters високопоставлені дипломати з обох країн.

«Досягти необхідної одностайності в ЄС щодо нових санкцій стає дедалі складніше. Проте ми будемо пропонувати новий пакет», — сказав один з дипломатів.

Польща та Литва пропонують включити до пакету санкції проти ядерного сектору росії. Раніше Україна закликала запровадити обмеження щодо державної компанії «Росатом». Такі заходи були заблоковані, зокрема, Угорщиною, де «Росатом» будує два нових блоки на АЕС «Пакш».

«Чи комфортно вам з таким партнером? Тим, що вторгається в сусідню країну, будуючи свою атомну електростанцію!» — запитав угорців високопоставлений український дипломат під час зустрічі в Брюсселі.

Згідно з пропозицією, на першому етапі «Росатом» або його керівництво буде внесено до чорного списку, що надалі призведе до обмеження співробітництва Європейського союзу з російською ядерною галуззю. Дипломати також не втрачають надії на введення обмежень на торгівлю бельгійськими алмазами з росією, а також на продовження заборони на торгівлю товарами, які можуть бути використані у військових цілях. Представники країн ЄС також вважають за необхідне введення подальших санкцій у відношенні білорусі, яка, на їхній погляд, допомагає росії обходити деякі з чинних обмежень.

Крім того, Польща та Литва наполягають на зниженні верхньої межі ціни на російську нафту, яка наразі становить 60 доларів. За словами литовського дипломата, ліміт має стати ефективним інструментом скорочення доходів російського бюджету, які використовуються для фінансування війни. Десятий пакет санкцій, ймовірно, також включатиме обмеження щодо російських ЗМІ. Ще більше банків можуть бути відключені від системи SWIFT.

Тим часом білоруський диктатор лукашенко бореться із санкціями та легалізував «піратське» програмне забезпечення.

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