Обмеження нафтовидобутку обходиться росії в 170 мільйонів доларів на день", — дослідження

Фінське агентство CREA інформує, що розширення цінового ліміту збільшить вплив на Москву. Кремль заявляє, що поки рано оцінювати вплив обмеження цін на нафту. Про це пише Bloomberg з посиланням на розрахунки Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Втрачені доходи зростуть до 280 мільйонів доларів на день, коли обмеження буде поширено на нафтопродукти з 5 лютого, йдеться в доповіді CREA. Дослідження надає додаткові докази того, як обмеження, введені країнами «Великої сімки», і пов'язані з ними санкції Європейського Союзу, б'ють по Москві. Флагманська російська нафта вже продається менш ніж за половину світових цін.

«Заборона ЄС на постачання нафти та обмеження цін на нафту нарешті почали діяти, і їхній вплив є настільки значним, як і очікувалося», — сказав Лаурі Міллівірта, провідний аналітик CREA.

У Кремлі скептично ставляться до розрахунків CREA, повідомляє пропагандистське видання Інтерфакс. Мовляв, поки що рано оцінювати наслідки, оскільки світовий ринок енергоносіїв занадто волатильний, а російські експортери нафти ще не стикалися з клієнтами, які дотримуються цінового ліміту. Індія, Китай і Туреччина — ключові покупці російської нафти — не приєдналися до західного обмеження цін. Указ путіна, який опублікований в грудні і набере чинності в лютому, забороняє постачання нафти і палива іноземним покупцям, які дотримуються порогового рівня в своїх контрактах.

Дослідницька організація заявила, що ЄС повинен прагнути до подальшого закручування гайок щодо Москви. За даними CREA, подальше зниження верхньої межі до 25−35 доларів за барель з 60 доларів все одно перевищить російські витрати на видобуток і транспортування, але скоротить доходи країни від експорту нафти щонайменше ще на 100 мільйонів євро на день.

«Необхідно знизити верхню межу ціни до рівня, який позбавить Кремль оподатковуваних нафтових прибутків, а також обмежити решту імпорту нафти і газу з росії», — сказав Міллівірта.

Хоча знижка на російську нафту може зростати, завжди існує ймовірність того, що країна може здійснити довільне скорочення поставок — те, чим погрожував Кремль — і це призведе до зростання цін на нафту в цілому. росія шукає способи протистояти верхньому ціновому ліміту, який, за словами путіна, є «незаконним».

За даними CREA, росія до теперішнього часу відвантажила нафти на суму 3,1 млрд євро на судна, на які поширюється верхня межа ціни, більша частина якої оподатковується урядом. Інші заходи, прийняті разом зі зниженням верхньої межі ціни, такі як посилення штрафів за недотримання і додаткові санкції на продаж танкерів, можуть скоротити доходи від викопного палива ще на 200 мільйонів євро в день, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, точку зору депутата Європейського парламенту, члена спеціального комітету з іноземного втручання, включаючи дезінформацію Томаша Здеховскі: «Картель ОПЕК+ пов’язаний із росією і має бути позбавлений влади над Заходом».

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