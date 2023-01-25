Розвідка буде з дронами: Parimatch придбав нову партію БПЛА «Небесна кара» для ЗСУ

Компанія Parimatch Ukraine разом з благодійним фондом «Коло» передали підрозділам ЗСУ чергову партію дронів українського виробництва «Небесна кара», які є однією з нагальних та постійних потреб наших військових.

Гроші в рамках проєкту Parimatch «Безпілотний футбол» збирали українські вболівальники під час ексклюзивних трансляцій топових футбольних матчів «Челсі» — «Арсенал», «Дніпро1» — «Шахтар» та баскетбольних поєдинків Нідерланди — Україна, Україна — Ісландія. Трансляції вели зіркові гості Олександр Шовковський та Олександр Денисов — події відбулись завдяки підтримці платформ FootballHub, Setanta Sports, Футбол 123.

Дрони «Небесна кара», закуплені у виробників на зібрані кошти, вже поїхали на фронт допомагати миколаївській 30 ОМБР та підрозділу розвідки ЗСУ. За тиждень до того відомий український букмекер Parimatch відправив українським захисникам також партію дронів Mavic.

Дрони залишаються однією з найголовніших потреб українських військових, бо, як кажуть самі військовослужбовці, БПЛА є розхідним матеріалом, бо вони часто губляться або збиваються ворогом. Але без дронів військовим набагато складніше вести розвідку та коригувати вогонь артилерії.

«Спостерігати противника в зоні прямої видимості не завжди вдається, так само визначати його місцезнаходження за звуком, у „зеленці“ набагато складніше, ніж коли аеророзвідка може підняти дрон в повітря, і можна одразу визначити координати, навестися і коригувати вогонь в режимі реального часу», — зазначає командир взводу управління 30 ОМБР, позивний «Плафон».

Часто завдяки дронам російські окупанти навіть не встигають зайняти позицію і розпочати вогонь по позиціях ЗСУ, як наші артилеристи за допомогою дронів «накривають» їх раніше. БПЛА «Небесна кара» славиться своєю швидкістю, маневреністю, передачею якісної картинки та дальністю польоту до 30 км навіть в умовах радіоелектронної боротьби, що дозволяє йому успішно проводити оперативну розвідку ворожих позицій. Але на фронті таких дронів постійно не вистачає.

«Якщо в групи є відповідний досвід роботи, втрати дронів становлять 3−4 одиниці щомісяця. Ворог веде системну радіоелектронну боротьбу, тож за умов позиційної боротьби збиття дронів навіть у досвідчених груп — неминуче. Для ефективного виконання задач розвідка потребує постійного поповнення запасів», — зауважує офіцер розвідки ЗСУ Андрій Носач.

Саме тому Parimatch з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну працює над забезпеченням ЗСУ саме розвідувальними та бойовими дронами, аби підрозділи ні на день не втрачали здатність бачити ворога на полі бою.

«Ми в компанії точно знаємо, наскільки потужною є сила технологій. Дрони — одна з них. Це „очі“ ЗСУ і можливість проводити воєнні операції на значній відстані, зберігаючи життя наших захисників. Тому ми продовжимо нашу підтримку військових до самої перемоги», — наголошує Наталія Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine.

За 2022 рік компанія Parimatch надала допомогу ЗСУ на 386 млн гривень, з них 9,3 млн було витрачено на придбання 41 дрону для передової.

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