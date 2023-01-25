Згадала бабця, як дівкою була: Майка Тайсона звинуватили у зґвалтуванні 30-річної давності

Колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Майка Тайсона (50 перемог, 44 з них — нокаутом, 6 поразок), який побив до крові попутника на борту літака, звинуватили у зґвалтуванні… 30-річної давнини, повідомляє Daily Mail.

Жінка стверджує, що легенда боксу зґвалтувала її на початку 1990-х років (точний рік «жертва» назвати не може), і цього місяця подала судовий позов у Нью-Йорку з вимогою відшкодування збитків у розмірі 5 млн доларів,

За словами заявниці, Тайсон зґвалтував її в лімузині після того, як вона зустріла його в нічному клубі Нью-Йорка, і з того часу вона перенесла «фізичну, психологічну та емоційну травми».

«Я сіла в лімузин Тайсона, щоб забрати мою подругу з її будинку. Тайсон відразу почав торкатися до мене і спробував поцілувати. Я кілька разів говорила йому „ні“ і просила припинити, але він продовжував нападати на мене. Потім він стягнув з мене штани. і жорстоко зґвалтував», — заявила жінка.

При цьому постраждала хоче зберегти свою анонімність, тому що, за її словами, оприлюднення її імені «безсумнівно створить для мене ризик подальшої психологічної шкоди, переслідувань, глузування та особистого збентеження».

Адвокат, який представляє її, сказав, що його офіс не просто повірив жінці на слово, але розслідував її затвердження і вважає їх такими, що «дуже заслуговують на довіру».

До речі, приблизно в той же час (10 лютого 1992 року) Майка Тайсона було визнано винним у зґвалтуванні іншої жінки — учасниці конкурсу краси Дезіре Вашингтон, він відсидів три роки у в'язниці.

Нагадаємо, що 56-річний Тайсон, який народився в Брукліні, був абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з 1987 по 1990 рік, але його життя за межами рингу було бурхливим. Досить згадати, що 1999-го спортсмен був засуджений до року в'язниці та громадських робіт за побиття учасників ДТП. 2004 року боксерові присудили громадські роботи за участь у вуличній бійці, а 2009-го його заарештували за напад на фотографа в аеропорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Майк Тайсон виправдав путіна притчею про яструба.

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