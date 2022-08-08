«Я спав з тюремним юристом»: легендарний Майк Тайсон зізнався, як скоротив термін ув'язнення

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі американець Майк Тайсон (50 перемог, 44 з них — нокаутом, 6 поразок), який виправдав путіна притчею про яструба, розповів ще одну круту історію зі свого життя. Легендарний 56-річний боксер зізнався, як зміг скоротити тюремний термін, спокусивши у в'язниці жінку-юриста.

Нагадаємо, що 1992 року Залізного Майка засудили на шість років позбавлення волі за звинуваченням у зґвалтуванні американської моделі Дезіре Вашингтон. При цьому Тайсон провів за ґратами менше трьох років і вийшов на волю 1995-го. За словами боксера, він був готовий зробити будь-що, аби покинути в'язницю.

«Шалено складно було лише перші півроку. Я постійно буянив, наривався, писав скарги, — розповів Майк Тайсон в інтерв'ю YouTube-каналу VladTV. — Але потім я зрозумів, що і як тут працює. Що я зробив потім? О, потім у мене була зустріч із тюремним консультантом-юристом. Загалом ми домовилися про те, щоб перепихнутися. З того часу проблем у мене більше не було. Я став зразковим ув'язненим. Просто зіркою».

Майк Тайсон відсидів у в'язниці менш як три роки

Наймолодший в історії чемпіон світу у важкій вазі стверджує, що міг вийти з в'язниці ще раніше, якби не ті перші пів року.

«Мені так і сказали: „Майку, ти б міг вийти на волю. Але пам'ятаєш, як ти нам тут тріпав нерви? Отримай за це ще один рік. Так, ти провалив тест“. Я розлютився, але зрозумів, що так нічого не виправити, — зізнався боксер. — Саме тоді я і влаштував цю зустріч із консультантом. Вона отримувала від мене гроші, я з нею витворяв усілякі мерзенні речі, ось вона і допомогла мені пройти тест. Подейкували навіть про 69 років відсидки, але зупинилися на 63. Потім вирішили скоротити мені десяток, а потім вирішили, що з мене вистачить і 10 років за гратами. Ми домовилися, що офіційно мій термін буде 7-річним, але формально відсиджу три роки. І я погодився. Вважалося, що я, Майк Тайсон, крутий чоловік, якому всі повинні дати те, що мені треба. А насправді я просто був тією ще свинею».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Майк Тайсон побив у кров попутника на борту літака.

Фото Instagram

502

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter