«Його пташенята помруть»: легендарний Майк Тайсон виправдав путіна притчею про яструба

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі легендарний боксер Майк Тайсон, який побив до крові попутника в літаку, порушив мовчання з приводу повномасштабної війни в Україні.

У Залізного Майка, який був гостем популярної радіопередачі «Шоу Алекса Джонса», запитали думки з приводу віроломного вторгнення військ рф на територію іншої країни. При цьому ведучий висловив припущення, що Тайсон може стати мирним посередником між воюючими країнами — таким самим, як легенда НБА Денніс Родман у напружених стосунках між США та Північною Кореєю.

Але боксер відмовився від подібної ідеї, відповівши на запитання притчею, тим самим фактично виправдавши дії божевільного глави кремля. «Знаєте, коли я бачу яструба, який хапає малинівку, то розумію, що можу завадити йому вбити цього птаха. Однак, як тільки я заваджу йому це зробити, сам він помре, його пташенята теж помруть. То кого я врятую в такому разі? Наскільки я буду правий?» — наводить слова Майка видання The Sun.

При цьому Тайсон наголосив на нинішньому незавидному становищі країни-агресора. «Це стало війною людства, тому що до неї було залучено так багато людей, так багато країн, і тепер росія справді програє з погляду громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу. Так би мовити, принаймні ти помер від ядерної бомби, а так ти маєш жити з цим лайном», — додав легендарний боксер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» Йожеф Сабо засудив історичну батьківщину за «прогин» перед путіним.

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