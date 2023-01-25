Астролог-таролог Яна Тимощук, як і її колега Ірина Звягіна, вважає лютий та березень найнебезпечними місяцями 2023 року, повідомляє УНІАН.

Також, на її думку, небезпечним буде і квітень.

«Через п’ятнадцять місяців з початку повномасштабного вторгнення активні бойові дії поступово припинятимуться», — прогнозує вона.

Астрологиня вважає, що поки що у Соледарі та Бахмуті триватиме боротьба. Згодом ЗСУ вдасться врівноважити ситуацію на цій ділянці фронту.

«Новій Каховці одразу випала карта „Колісниця“, що означає, що загарбники будуть наступати. Нам не вистачає зброї. Як тільки ми її отримаємо, зможемо захистити цю територію. По Мелітополю йде енергія „диявола“. Там можуть бути руйнування, Росія „стягуватиме“ мобілізованих. Харків. Карти показують цифру три. Тобто, найближчі три тижні ситуація там буде складною. ЗСУ готові до бою, але можливий ще один наступ. Щодо Києва, то загарбники не хочуть дати йому спокій. Летітимуть ракети, люди ховатимуться в укриттях. Ворог хоче буквально стерти столицю України на порох. Можливий наступ з боку Білорусі. Якщо є можливість, краще виїхати з міста. Також „гарячими“ точками є Запоріжжя, Оріхів, вся територія з боку Чорного моря, а також Волинь, Чернігівська область, Дніпро та Дніпропетровська область. Агресор може повторити удар, який був нещодавно», — каже Тимощук.

Вона прогнозує два можливих сценарії розвитку подій.

«За песимістичним сценарієм Україна переможе у 2025 році, за оптимістичним — може й раніше. Нам потрібна зброя. Однак зараз ми не отримуємо її в тих кількостях, які потрібні для боротьби з російською агресією. Наприклад, ленд-ліз поки не діє», — вважає астрологиня.

На думку Тимощук, війна не закінчиться у разі можливої смерті путіна.

«Важливо розуміти, що після смерті Путіна війна не закінчиться тієї ж миті, чи наступного дня. Карти показують, що місце Путіна може зайняти ще жорстокіша людина, й ситуація буде ще гіршою. Якщо говорити конкретно про смерть диктатора, то на його натальній карті є кілька небезпечних дат — з 22 квітня (плюс/мінус два місяці) у нього транзитом проходить планета по восьмому будинку смерті. Він може заразитися якимось інфекційним захворюванням, яке вартуватиме йому життя, а може бути й отруєним близькими людьми. Але є ще один варіант — він може померти власною смертю у 2030 році», — впевнена вона.

Тимощук не відкидає, що в майбутньому Володимира Зеленського на посаді президента України може замінити Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Він має дуже великі шанси. Я дивилася його натальну карту, і в нього переможне Сонце у Леві. Він перемагає на полі бою та автоматично стає президентом. Однак лише у тому випадку, якщо на другий термін не піде Зеленський. До речі, Зеленський може обійняти якусь важливу посаду за кордоном. З політики він точно не піде, але він буде кориснішим в інших напрямках», — вважає астрологиня.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологиня Валентина Віттрок передбачила кардинальні зміни на фронті.

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