Україні потрібно набагато більше зброї: астрологиня передбачає кардинальні зміни на фронті

До України у 2024 році може доєднатися Кубань

Україні дуже необхідне модернізоване озброєння, бо без нього на фронті може скластися досить важка ситуація для ЗСУ. Адже зараз Сонце перейшло у знак вибухонебезпечного Водолія. Водолійське Сонце знаменує непередбачуваність.

Про це попередила астрологиня Валентина Віттрок, пише УНІАН.

«Сонце перейшло у знак Водолія… Водолійське сонце може різко змінювати тенденції в суспільстві, на місцях бойових дій, приводячи механізми реформ або орієнтування на місцевості. Водолій — знак вибухонебезпечний, але для України — Уран, керуючий знаком Водолія, може бути дуже важливим, адже Місяць (народ) в гороскопі України перебуває у Водолії, отже саме українцям вирішувати і відстоювати свободу, незалежність та показувати всьому світу, на що вони здатні. Уран — це технології. Країні дуже необхідні поставки модернізованого озброєння для перемоги», — написала вона.

За словами астрологині, Водолійське Сонце знаменує повітряний простір/космос і непередбачуваність.

«Сюрпризи можуть бути як на небі, так і на землі», — додала Віттрок.

Говорячи про перспективи закінчення війни, Валентина Віттрок пророкує, що активні бойові дії почнуть сходити нанівець з травня 2023-го.

На її думку, війна закінчуватиметься поетапно. 8 березня 2023 року Сатурн переходить в Риби, тобто сильних обмежень вже не буде. У цей період будуть звільнятися українські території. Після 16 травня цей процес буде ще інтенсивнішим. Україна буде отримувати ще якісь території.

Але, як каже експертка, потрібно дочекатися 2024 року. Саме тоді Україна почне повертати свої території, в тому числі незаконно анексований Крим, окупований Донбас. Також до території України може приєднатися Кубань.

«З наступного року Україна буде розширюватися. З 16 травня 2023 року буде утрясання домовленостей. Тобто сказати, що в травні війна повністю закінчиться — не можу. Однак в цей час в росії може бути зміна влади, тому у цей період вона може втихомирити свій запал й не бомбити Україну», — підсумувала Віттрок.

Нагадаємо, українська тарологиня Ірина Звягіна попередила про досить непростий період, який чекає на українців найближчим часом. На фронті може бути загострення.

Мирному населенню варто налаштуватися на погіршення становища з безпосередньою небезпекою та енергоносіями.

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