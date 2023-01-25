Українка Джима стала віцечемпіонкою Європи з біатлону: трійку призерів змінили вже після фінішу

У швейцарському Ленцерхайді стартував чемпіонат Європи з біатлону. У першій же дисципліні змагань — індивідуальних перегонах у жінок — збірна України здобула медаль.

На п'єдестал пошани піднялася олімпійська чемпіонка Юлія Джима, яка з однією хибою на чотирьох вогневих рубежах стала віцечемпіонкою європейської першості. Спочатку українка була на фініші третьою, поступившись італійці Мікелі Каррарі (одна хиба та володарці «срібла» з чистою стріляниною німкені Лізі-Марії Шпарк.

Але вже після гонки надійшла інформація, що система електронного відстеження результатів помилково не врахувала дві хиби Каррари на другому вогневому рубежі. Після перегляду італійці додали 2 хвилини штрафу, через що вона перемістилася на 11-у позицію. Таким чином, чемпіонкою Європи стала німкеня Шпарк, «срібло» — у Джими, а «бронза» дісталася ще одній представниці Німеччини Селіні Гротіан.

Зазначимо, що Джима здобула 10-у медаль чемпіонату Європи, це її четверта особиста нагорода та перша з 2017 року.

Додамо, що в «індивідуалці» Україну представляли ще чотири спортсменки: Анна Кривонос стала 16-ю, Анастасія Меркушина — 24-ю, Любов Кип'яченкова — 35-ю, а олімпійська чемпіонка Олена Білосюк, яка після «нулів» на трьох вогневих рубежах розтоптала свої шанси на високе місце трьома хибами на останній стрільбі — лише 40-ю.

До речі, у середу, 25 січня, на ЧЄ-2023 відбудуться індивідуальні перегони у чоловіків, в яких честь країни відстоюватимуть Артем Пріма (22-й стартовий номер), Антон Дудченко (33-й), Богдан Цимбал (47-й), Денис Насико (65-й), Тарас Лесюк (93-й) та Артем Тищенко (103-й). Пряма трансляція чоловічої «індивідуалки» — о 15:15 на регіональних каналах «Суспільного.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Дудченко виграв у зіркових суперників конкурс стрільців «Різдвяних перегонів».

Фото biathlon.com.ua

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