Сертифікат «єДопомоги» наразі можна використати у відомій мережі супермаркетів: у Мінсоцполітики розповіли, як це зробити

Платформа «єДопомога», через яку українці, зокрема, отримують кошти від міжнародних організацій, розширює мережу партнерів.

Як повідомляють в Мінсоцполітики, віднині люди можуть користуватися сертифікатом й у всеукраїнській мережі супермаркетів «АТБ-Маркет» — благодійники з України та з будь-якої країни світу можуть сплатити сертифікат на продукти для родин, які потребують допомоги.

Для того, аби отримати таку допомогу, потрібно:

Зареєструватися на платформі https://social.edopomoga.gov.ua/ua/;

Залишити заявку на допомогу, обравши з переліку партнерів «єДопомога» мережу супермаркетів АТБ;

Коли благодійник обере заявку та здійснить оплату, ви отримаєте код в електронному кабінеті на платформі та/або смс-повідомлення на номер мобільного телефону. Аби скористатися допомогою, під час покупки товару на касі потрібно надати цифри коду з СМС або ж показати передплату «єДопомога» зі штрих-кодом для сканування.

Для того, аби стати благодійником та допомгти тим, хто цього потребує, потрібно:

Перейти за посиланням на платформу «єДопомога»;

Обрати заявку, яку ви хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень;

Оплатити вами суму. Після оплати заявник отримає смс-повідомлення та зможе скористатися передплатою на продукти протягом 30 календарних днів.

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Фото Міністерства соцполітики

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